Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов

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Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов

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Фото: © РИА Новости/Роман Соколов

На пленарном заседании Государственной думы член Комитета по транспорту и строительству Максим Сураев выступил с предложением разрешить прикомандировывать военных к отряду космонавтов и вести подготовку к полёту при одновременном начислении стажа в Минобороны.

Сураев предложил дать служащим Минобороны России возможность прикомандировываться к отряду космонавтов, проходить полёт, а затем снова возвращаться к службе. По его словам, сейчас возможность отбираться у людей из Минобороны фактически пропала.

Помимо этого Сураев призвал обратить внимание на условия жизни молодых космонавтов, которые готовятся к полёту, так как вместо того чтобы качественно готовиться к полёту, им приходится зарабатывать себе на жизнь и искать жильё.

Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов

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