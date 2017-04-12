Сураев предложил дать служащим Минобороны России возможность прикомандировываться к отряду космонавтов, проходить полёт, а затем снова возвращаться к службе. По его словам, сейчас возможность отбираться у людей из Минобороны фактически пропала.
Помимо этого Сураев призвал обратить внимание на условия жизни молодых космонавтов, которые готовятся к полёту, так как вместо того чтобы качественно готовиться к полёту, им приходится зарабатывать себе на жизнь и искать жильё.
Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов
Космонавт Максим Сураев. Фото: © РИА Новости/Роман Соколов
- Популярные
- По времени