Внебрачный сын Шварценеггера привлёк к себе внимание, показав, на что способен

Сходство 21-летнего Джозефа Баены с отцом видно невооружённым глазом, но парень, видимо, решил добавить ещё парочку черт. Например, тело настоящего бодибилдера.

Нужно сразу заметить, что Джозеф с самого детства был любознательным и спортивным. В школе он был в составе местной сборной, а папа, поддерживая увлечения внебрачного сына, обустроил ему целый домашний спортзал. И вот, окончив университет по специализации "бизнес-менеджмент", парень решил всерьёз заняться бодибилдингом, пишет Daily Mail.

Сперва его тренировками занимался самый лучший наставник в мире — Железный Арни. Но позже, почувствовав твёрдую почву под ногами, Джозеф начал заниматься самостоятельно. Он постоянно выкладывает в "Инстаграме" фото и видео с тренировок, делясь с подписчиками разработанной им программой.

Но на этом его спортивная подготовка не заканчивается. Не так давно Джозеф отправился вместе со своей девушкой, с которой начал встречаться в университете, в поход по пересечённой местности каньона Раньон.

О том, что примерный семьянин Арнольд Шварценеггер имеет внебрачного сына, стало известно в 2011 году. Узнав, что муж изменил ей с горничной, Мария Шрайвер подала на развод, несмотря на четырёх общих детей. Но огромного скандала не случилось: Арни, его бывшая жена, горничная и все пятеро детей до сих пор хорошо общаются и поддерживают самые тёплые отношения.

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