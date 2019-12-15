Если вы забыли об Арнольде Шварценеггере, то вот 10 доказательств его крутизны

В реальной жизни "железный Арни" ничуть не уступает своим знаменитым киногероям.

Ranker приводит факты о Шварценеггере, которые говорят сами за себя.

Шварценеггер ушёл в самоволку, чтобы принять участие в соревнованиях по бодибилдингу, и за это попал в карцер

В Австрии каждый мужчина, достигший 18-летнего возраста, обязан отслужить в армии. "Железный Арни" отдавал свой долг родине в 1965 году. В казарме ему стало скучно, и он отправился на юношеские соревнования по бодибилдингу. Вернувшись с кубком победителя, нарушитель порядка на неделю загремел в карцер.

Будущий "мистер Олимпия" прятал своё "железо" в танке и качался, пока все остальные спали

В армии Шварценеггер служил водителем танка. Гантели и другие спортивные снаряды он прятал в ящике для инструментов своей боевой машины. По ночам, пока другие солдаты спали, Арнольд активно набирал мышечную массу. Вот только подтягиваться было негде: для этих целей он использовал ветви деревьев.

"Железный Арни" поднял камень весом 250 кг, участвуя в соревнованиях по пауэрлифтингу

В 1960-х будущий кумир всех бодибилдеров участвовал в самых разных соревнованиях по силовому спорту. Во время конкурса, который проходил в Мюнхене, он выполнил становую тягу, оторвав от земли камень весом более четверти тонны.

Шварценеггер не стеснялся носить ультракороткие шорты, чтобы не пропускать "день ног"

Всем, кто занимается в тренажёрном зале, известно, что "день ног" — это зло. Вот и Арнольд с неохотой шёл на тренировку, если по плану были приседания. Но, чтобы заставить себя поработать над нижней половиной тела, он всюду появлялся в укороченных шортах. Так Шварценеггер напоминал себе о своих слабых сторонах.

20-летний Арни стал самым молодым "мистером Вселенная" в истории конкурса

В 1968 году Шварценеггер выиграл конкурс "Мистер Вселенная" — одно из самых престижных соревнований в мире бодибилдинга. 20-летний Арнольд стал самым молодым обладателем титула за всю историю конкурса. Он выигрывал его ещё четыре раза.

Шварценеггер семь раз завоёвывал титул "Мистер Олимпия"

Впервые Шварценеггер победил на конкурсе "Мистер Олимпия" в 1970 году. В свои 23 года он стал самым молодым обладателем кубка, который желают получить все бодибилдеры мира. "Железный Арни" удерживал пальму первенства до 1975 года, когда объявил об уходе из спорта в кино. Однако в 1980-м он решил тряхнуть стариной и ещё раз взошёл на высшую ступень пьедестала.

Книга рекордов Гиннесса признала Шварценеггера самым физически совершенным человеком в мире

Находясь на пике своей спортивной карьеры, Шварценеггер мог похвастаться следующими физическими параметрами: обхват бицепса — 63 см, груди — 144 см, талии — 86 см, бёдер — 72 см при весе 106 кг и росте 1,85 м. Всё это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса с формулировкой "самый физически совершенный человек в мире".

"Хаммер" появился на свет, потому что Шварценеггер захотел его купить

В 1990 году во время съёмок фильма "Детсадовский полицейский" актёр увидел колонну военных внедорожников. Зрелище так его впечатлило, что он обратился к производителю этих автомобилей, чтобы купить себе такой же. В AM General сначала подготовили для него специальную гражданскую версию, а затем и вовсе наладили серийное производство "хаммеров".

Однажды самый знаменитый губернатор Калифорнии спас тонущего человека

Это произошло на Гавайях в 2004 году. 56-летний Шварценеггер отдыхал со своей семьёй на острове Мауи. Нежась на пляже, губернатор Калифорнии заметил барахтающегося в океане человека. Он одолжил у соседей по пляжу доску для сёрфинга и бросился на помощь утопающему. Проплыв более 300 метров, Шварценеггер подобрал обессилевшего туриста и благополучно доставил его на берег.

71-летний Арнольд устоял, когда его с разбегу ударили ногами в спину

В мае этого года во время посещения в Южной Африке учреждённого им спортивного фестиваля Шварценеггер стал жертвой нападения юного хулигана, который со всей силы толкнул 71-летнего Арни ногами в спину. К удивлению пользователей соцсетей, ветеран бодибилдинга даже не пошатнулся. Позже он признался, что осознал произошедшее, только посмотрев видео.

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