Крид, Бузова, Шнур: как выглядели бы российские звёзды в эпоху Ренессанса

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Коллаж © LIFE

Не успела отгреметь шумиха вокруг приложения FaceApp, которое состаривало пользователей соцсетей, как появилась новая игрушка, но на этот раз более изысканная. AI Portraits Ars превращает любое загруженное в него фото в настоящее произведение искусства времён Ренессанса. И Лайф решил полюбопытствовать, как выглядели бы звёзды российского шоу-бизнеса в эпоху Возрождения.

Ольга Бузова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Анастасия Волочкова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank"><strong>volochkova_art</strong></a></p>

София Ротару

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/" target="_blank"><strong>sofiarotaru.official</strong></a></p>

Анна Семенович

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank"><strong>ann_semenovich</strong></a></p>

Ольга Серябкина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Сергей Шнуров

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shnurovs/" target="_blank"><strong>shnurovs</strong></a></p>

Сергей Лазарев

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lazarevsergey/" target="_blank"><strong>lazarevsergey</strong></a></p>

Егор Крид

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/egorkreed/" target="_blank"><strong>egorkreed</strong></a></p>

Николай Басков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nikolaibaskov/" target="_blank"><strong>nikolaibaskov</strong></a></p>

Сергей Жуков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sezhukov/" target="_blank"><strong>sezhukov</strong></a></p>

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