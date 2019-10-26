Подсмотрено: последние СМС в телефоне Барецкого, Берковой и других звёзд

Елена Беркова
Вырос на ваших фильмах, спасибо за счастливое детство! Вы стали ещё вкуснее и привлекательнее. Где можно приобрести вашу вагину и как попасть в закрытую группу со свежими видео?! Вините за бестактность — будучи женатым, всё ещё обожаю дрочить на вас
последнее СМС в телефоне Елены Берковой
Бари Алибасов
Так совпало, что последнее СМС — от Л.Н. Шукшиной. Она прислала фото с новой стрижкой, на что я ей ответил: "Красавица! Стрижка очень идёт!"
Бари Алибасов
Стас Барецкий
Мне сегодня пришло сообщение о том, что вышел клип группы Little Big с моим участием, от директора группы. В роли собаки я там, в костюме собаки. Будем надеяться, что это не совсем днище. Короче, падать ниже уже некуда
Стас Барецкий
Эдгард Запашный
Эдгард, привет! У нас в цирке работают Багдасаровы, можно у тебя попросить сделать 2 пригласительных на их шоу? Спасибо
последнее СМС в телефоне Эдгарда Запашного
Прохор Шаляпин
В "Вотсапе" вот сейчас Ларочка Копенкина пишет мне: "У тебя съёмки? Рада за тя оч". Мы общаемся, конечно, у меня нет выбора! Ну, мы ржём всё время, хорошее у нас общение, как ни странно
Прохор Шаляпин
Вот последнее от неё, она мне прислала какие-то видео два и вот: "Где ты, любовь моя?" Я ей пишу: "В "Останкино". И вот она мне отвечает: "У тебя съёмки?" Она забыла, что я погоду веду уже год. Ну, память уже в этом возрасте хромает!
Прохор Шаляпин