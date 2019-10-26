Подсмотрено: последние СМС в телефоне Барецкого, Берковой и других звёзд

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Фото © Instagram/stas_bareckiy, VK / Елена Беркова

Многих из нас порой обуревает желание заглянуть в чужой телефон. Даже Иван Ургант в одном из выпусков поинтересовался у Кристины Асмус, какое последнее сообщение та получила. Девушка исполнила роль Нины в фильме режиссёра Клима Шипенко "Текст" по сценарию Дмитрия Глуховского, где главный герой получает доступ к смартфону обидчика и начинает жить его жизнью. Лайф решил предоставить читателям возможность посмотреть, что таится в мобильных не кого-нибудь, а известных людей. Среди них — актриса Елена Беркова и шоумен Стас Барецкий.

Елена Беркова

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/berkova" target="_blank"><strong>Елена Беркова</strong></a></p>

Вырос на ваших фильмах, спасибо за счастливое детство! Вы стали ещё вкуснее и привлекательнее. Где можно приобрести вашу вагину и как попасть в закрытую группу со свежими видео?! Вините за бестактность — будучи женатым, всё ещё обожаю дрочить на вас

последнее СМС в телефоне Елены Берковой

Бари Алибасов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alibasov_nana/" target="_blank"><strong>alibasov_nana</strong></a></p>

Так совпало, что последнее СМС — от Л.Н. Шукшиной. Она прислала фото с новой стрижкой, на что я ей ответил: "Красавица! Стрижка очень идёт!"

Бари Алибасов

Стас Барецкий

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/stas_bareckiy/" target="_blank"><strong>stas_bareckiy</strong></a></p>

Мне сегодня пришло сообщение о том, что вышел клип группы Little Big с моим участием, от директора группы. В роли собаки я там, в костюме собаки. Будем надеяться, что это не совсем днище. Короче, падать ниже уже некуда

Стас Барецкий

Эдгард Запашный

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zapashny.ru/" target="_blank"><strong>zapashny.ru</strong></a></p>

Эдгард, привет! У нас в цирке работают Багдасаровы, можно у тебя попросить сделать 2 пригласительных на их шоу? Спасибо

последнее СМС в телефоне Эдгарда Запашного

Прохор Шаляпин

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank"><strong>shalyapin_official</strong></a></p>

В "Вотсапе" вот сейчас Ларочка Копенкина пишет мне: "У тебя съёмки? Рада за тя оч". Мы общаемся, конечно, у меня нет выбора! Ну, мы ржём всё время, хорошее у нас общение, как ни странно

Прохор Шаляпин

Вот последнее от неё, она мне прислала какие-то видео два и вот: "Где ты, любовь моя?" Я ей пишу: "В "Останкино". И вот она мне отвечает: "У тебя съёмки?" Она забыла, что я погоду веду уже год. Ну, память уже в этом возрасте хромает!

Прохор Шаляпин

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