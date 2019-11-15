Волочкова похудела до пугающего состояния, и диетологи боятся, что будет дальше

43-летняя танцовщица вплотную занялась собой. Она не только сменила имидж, но и села на жёсткую диету, теряя килограммы один за другим.

Недавно Анастасия поделилась снимком, на котором предстала в новом дерзком образе с короткой стрижкой. Но на этом перемены во внешности не закончились. Волочкова рассказала, что практически ничего не ест и проводит по восемь часов в день у станка, репетируя новое шоу. Результат танцовщица демонстрирует на снимках, где выглядит худой и измождённой.

В моём рационе — только салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы. Главное, я ем очень мало или почти ничего. Иногда просто два варёных яйца в день Анастасия Волочкова

Такой образ жизни экс-балерины у многих вызвал беспокойство. По словам диетолога Нади Шарк, организм, недополучающий необходимые питательные вещества, может выйти из строя, пишет КП. Но, возможно, Волочкова дополнительно использует витамины, минералы, БАДы.

Если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает (а получается, что так и происходит у Анастасии), то организм недополучает питательных веществ <...>. И если это происходит достаточно долгое время, то организм может выйти из строя Анастасия Волочкова

Не остались в стороне и подписчики Анастасии в "Инстаграме". Напуганные фанаты предположили, что у танцовщицы вскоре могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, и даже заподозрили в начинающейся анорексии.

Настя, это не диета, и даже не рядом с ПП, это издевательство над организмом, это болезнь. Организм не получает ничего при таком питании alenaputintseva8457

Ты сильно худая стала. Это уже болезнь. Ещё немного — и можно сниматься в фильмах про концлагеря knyazevaleksandr7

Это не надолго. Скоро лечиться будет от анорексии и упадка сил. Организм не прощает издевательств zorinarudenko

При таком рационе и до анорексии недалеко! А витамины вы принимаете ? А как же белок для мышц и глюкоза для мозга? drozdovaea

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