Экс-звезда "Дома-2" хотела обменять фальшивые права на новые, придя в ГИБДД

40-летняя скандальная экс-участница "телестройки" признала свою вину и понесла наказание.

Несколько месяцев назад Виктория Карасёва обратилась в одно из отделений столичной ГИБДД, где попросила заменить водительские права с истекшим сроком на новые. Однако правоохранители не нашли удостоверения в базе данных, а проведённая позже экспертиза показала, что оно фальшивое, пишет КП.

Водительского удостоверения, которое она просила продлить, не было в единой базе данных. Сразу после этого документ был направлен на экспертизу, которая установила, что это — фальшивка Источник КП

В отношении Карасёвой возбудили дело по статье "Использование заведомо поддельного водительского удостоверения". И она рассказала, что просто купила эти права 10 лет назад и не знала, что они поддельные. На суде Виктория полностью признала свою вину и выплатила штраф 15 тысяч рублей. По словам брата нарушительницы, она очень переживает и уже записалась в автошколу.

Виктория Карасёва получила известность после участия в проекте "Дом-2", куда пришла в 2005 году, пишет "24СМИ". Там она отметилась не только скандальным поведением и драками, но и вокальными данными — Тори закончила московский институт музыки. В 2008-м артистка вышла замуж за актёра Вячеслава Дворецкова, с которым познакомилась на "телестройке", и они вместе покинули проект. Сейчас Карасёва почти не появляется на публике, предпочитая проводить время с близкими.

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