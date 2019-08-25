Будет что рассказать в школе. 12-летний мальчик случайно нашел зуб мамонта

Похоже, этот парень за своё сочинение сочинение "Как я провёл своё лето" получит пятёрку.

12-летний Джексон Хепнер приехал на семейную встречу, которая проходила в гостинице в штате Огайо. Ничего интересного для маленького мальчика не предвиделось, пока с ним не произошла целая история. Он нашёл зуб древнего шерстистого мамонта.

Джексон решил сделать перерыв в семейной фотосессии, когда заметил на берегу ручья Хани Ран что-то, засыпанное грязью. В сообщении на официальной facebook-странице гостиницы находку описали как "странно выглядящий твёрдый объект, покрытый неровностями".

В рукописной записке мальчик описал, где нашёл останки, а также выразил свои надежды на то, что зуб мамонта он всё-же вернёт.

Я хотел бы как можно скорее вернуть зуб себе. Я хочу показать своим друзьям. Джексон Хепнер

Представители гостиницы заявили, что подлинность зуба подтвердили учёные и археологи из США. Зуб принадлежал шерстистому мамонту. Этот вид жил в течение последнего ледникового периода и, согласно данным National Geographic, были размером с африканских слонов.