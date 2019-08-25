Будет что рассказать в школе. 12-летний мальчик случайно нашел зуб мамонта

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Фото © Facebook/The Inn at Honey Run

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12-летний Джексон Хепнер приехал на семейную встречу, которая проходила в гостинице в штате Огайо. Ничего интересного для маленького мальчика не предвиделось, пока с ним не произошла целая история. Он нашёл зуб древнего шерстистого мамонта.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/innathoneyrun/posts/10162599270440497?__xts__%5B0%5D=68.ARD9sHZX08lcIQbfIfBmAj9CEOg-u4Z1481YyIfXQAuMU2XylKgBWX99ItKgzfKgui4tfsUYdom5qITNfbHSBuddFvCwGeyib8BCpKdH3XynbfxGC2Sh_bevu1ryIIkHvwcCXsQQo4WMB29wo3b9ZyiCnLfsrjh9ctbhGVExwHVnUOClr10yYDARYfX5jJUgIQx9lzh6aIv23JnjKAwxi8CVb_fpiwf9tE1LRfn0Q07hix8KlcdIjLiXZxgVfDzFff1rgid5IhLdmK6rgUGSFDM4kWB38N5EAo2isIwzGf32Obpa2Wqo2W1EzkLyS0UTTG92BGucFWSiq9qrYw&__tn__=-R" target="_blank">The Inn at Honey Run</a></p>

Джексон решил сделать перерыв в семейной фотосессии, когда заметил на берегу ручья Хани Ран что-то, засыпанное грязью. В сообщении на официальной facebook-странице гостиницы находку описали как "странно выглядящий твёрдый объект, покрытый неровностями".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/innathoneyrun/posts/10162599270440497?__xts__%5B0%5D=68.ARD9sHZX08lcIQbfIfBmAj9CEOg-u4Z1481YyIfXQAuMU2XylKgBWX99ItKgzfKgui4tfsUYdom5qITNfbHSBuddFvCwGeyib8BCpKdH3XynbfxGC2Sh_bevu1ryIIkHvwcCXsQQo4WMB29wo3b9ZyiCnLfsrjh9ctbhGVExwHVnUOClr10yYDARYfX5jJUgIQx9lzh6aIv23JnjKAwxi8CVb_fpiwf9tE1LRfn0Q07hix8KlcdIjLiXZxgVfDzFff1rgid5IhLdmK6rgUGSFDM4kWB38N5EAo2isIwzGf32Obpa2Wqo2W1EzkLyS0UTTG92BGucFWSiq9qrYw&__tn__=-R" target="_blank">The Inn at Honey Run</a></p>

В рукописной записке мальчик описал, где нашёл останки, а также выразил свои надежды на то, что зуб мамонта он всё-же вернёт.

Я хотел бы как можно скорее вернуть зуб себе. Я хочу показать своим друзьям.

Джексон Хепнер

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/innathoneyrun/posts/10162599270440497?__xts__%5B0%5D=68.ARD9sHZX08lcIQbfIfBmAj9CEOg-u4Z1481YyIfXQAuMU2XylKgBWX99ItKgzfKgui4tfsUYdom5qITNfbHSBuddFvCwGeyib8BCpKdH3XynbfxGC2Sh_bevu1ryIIkHvwcCXsQQo4WMB29wo3b9ZyiCnLfsrjh9ctbhGVExwHVnUOClr10yYDARYfX5jJUgIQx9lzh6aIv23JnjKAwxi8CVb_fpiwf9tE1LRfn0Q07hix8KlcdIjLiXZxgVfDzFff1rgid5IhLdmK6rgUGSFDM4kWB38N5EAo2isIwzGf32Obpa2Wqo2W1EzkLyS0UTTG92BGucFWSiq9qrYw&__tn__=-R" target="_blank">The Inn at Honey Run</a></p>

Представители гостиницы заявили, что подлинность зуба подтвердили учёные и археологи из США. Зуб принадлежал шерстистому мамонту. Этот вид жил в течение последнего ледникового периода и, согласно данным National Geographic, были размером с африканских слонов.

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