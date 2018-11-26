Подмосковную сталинку перекрасили в чёрный цвет, и у местных жителей бомбануло

В сообществе в "Твиттере" "Архитектурные излишества" опубликовали пост о том, что в Котельниках, Московская область, провели необычный эксперимент и покрасили один из домов в чёрный цвет. Запись стала популярной, а в комментариях принялись обсуждать дизайнерское решение.

Перекрасили в загадочный цвет сталинку в микрорайоне "Ковровый". Снимки в соцсетях стали публиковать местные жители, а затем на них обратило внимание сообщество "Архитектурные излишества". Пост набрал 8,7 тысячи лайков, а пользователи высказали по этому поводу несколько точек зрения.

Многим дом, выделяющийся на фоне серых зданий по-соседству, пришёлся по душе. Его назвали стильным и сравнили с чёрными домиками, которые популярны в Скандинавии.

Божечки, это же просто восторг получился! Мягкий реверанс в сторону скандинавских чёрных домиков с красной или травяной крышей ahfeelabout

Мне нравится, особенно красиво будет вечером, когда уже темно, а в окнах ещё горит свет m939mm

Вау, очень неожиданно. Не представляю целый квартал таких домов, но отдельные представители имеют право на жизнь sabitov.aleksandr

Но тех, кто разглядел здесь минусы, тоже было не мало. Пользователи указывали на непрактичность чёрного цвета: они предполагали, что это может усугубить ситуацию летом и там будет слишком жарко. Также отмечали мрачность и негативные ассоциации и посетовали на то, что вокруг и так не хватает ярких красок.

Из-за окружающего антуража выглядит скорее сгоревшим @nastya__smirno

Чёрные дома могут выглядеть круто и стильно, но всё равно будут мрачноваты и навевать мысли о ритуальном агентстве gromoffdmitriy

С одной стороны, очень круто. С другой стороны, на первый взгляд чёткая ассоциация со старыми деревянными бараками olegmaisak

Но без здорового юмора и общеизвестного фольклора-страшилки тоже не обошлось. Автор и исполнитель проекта пока не известны.

В чёрном чёрном городе с чёрными домами неотложки чёрные с чёрными врачами... @MojoIvan