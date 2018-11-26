Подмосковную сталинку перекрасили в чёрный цвет, и у местных жителей бомбануло

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Подмосковную сталинку перекрасили в чёрный цвет, и у местных жителей бомбануло

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Фото: twitter/arkhlikbez

В сообществе в "Твиттере" "Архитектурные излишества" опубликовали пост о том, что в Котельниках, Московская область, провели необычный эксперимент и покрасили один из домов в чёрный цвет. Запись стала популярной, а в комментариях принялись обсуждать дизайнерское решение.

Перекрасили в загадочный цвет сталинку в микрорайоне "Ковровый". Снимки в соцсетях стали публиковать местные жители, а затем на них обратило внимание сообщество "Архитектурные излишества". Пост набрал 8,7 тысячи лайков, а пользователи высказали по этому поводу несколько точек зрения.

<p>Скриншот: twitter/<a href="https://twitter.com/arkhlikbez" target="_blank"><strong>arkhlikbez</strong></a></p>

Многим дом, выделяющийся на фоне серых зданий по-соседству, пришёлся по душе. Его назвали стильным и сравнили с чёрными домиками, которые популярны в Скандинавии.

Божечки, это же просто восторг получился! Мягкий реверанс в сторону скандинавских чёрных домиков с красной или травяной крышей

ahfeelabout

Мне нравится, особенно красиво будет вечером, когда уже темно, а в окнах ещё горит свет

m939mm

Вау, очень неожиданно. Не представляю целый квартал таких домов, но отдельные представители имеют право на жизнь

sabitov.aleksandr

<p>Фото: instagram/<strong>liskins_story</strong></p>

Но тех, кто разглядел здесь минусы, тоже было не мало. Пользователи указывали на непрактичность чёрного цвета: они предполагали, что это может усугубить ситуацию летом и там будет слишком жарко. Также отмечали мрачность и негативные ассоциации и посетовали на то, что вокруг и так не хватает ярких красок.

Из-за окружающего антуража выглядит скорее сгоревшим

@nastya__smirno

Чёрные дома могут выглядеть круто и стильно, но всё равно будут мрачноваты и навевать мысли о ритуальном агентстве

С одной стороны, очень круто. С другой стороны, на первый взгляд чёткая ассоциация со старыми деревянными бараками

olegmaisak

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/millenum_ru" target="_blank"><strong>millenum_ru</strong></a></p>

Но без здорового юмора и общеизвестного фольклора-страшилки тоже не обошлось. Автор и исполнитель проекта пока не известны.

В чёрном чёрном городе с чёрными домами неотложки чёрные с чёрными врачами...

Готически-апокалиптически, нравится

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