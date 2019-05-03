Мечта интровертов. Архитектор построил экодом, невидимый для прохожих: 10 фото

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Мечта интровертов. Архитектор построил экодом, невидимый для прохожих: 10 фото

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Фото: Javier Senosiain

Хавьер Сеносиан создаёт удивительные дома, которые органично вписываются в окружающую природу, причиняя минимальный вред.

Сеносиан, родившийся в 1948 году в Мексике, — биоархитектор

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Свои идеи он черпает из окружающей среды. Среди его творений — дом-змея, дом-акула и даже дом-наутилус

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

А на этот домик, похожий на жилище хоббита, спрятанное под земляной насыпью, архитектора вдохновил арахис

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Он состоит из двух отсеков, соединённых узким проходом. Зона без окон в основном используется в тёмное время суток, там расположены спальни

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

А днём можно наслаждаться видом из чудесного панорамного окошка во втором отсеке, где находятся гостиная и столовая

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Он скрыт от шума и пыли барьером из кустарников и цветов, а земляной настил помогает сохранять в доме комфортную температуру

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Отличительной чертой архитектурных сооружений Сеносиана стала плавность линий

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Прямые линии практически отсутствуют в природе: всё, от микроорганизмов до макрокосма, от нитей ДНК до галактик, смещается по спирали

Хавьер Сеносиан

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Он считает, что "квадратность" и серость противоестественны человеку и убивают спонтанность, свободу и фантазию

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Перед рождением мы плаваем в животе матери, как астронавты в космосе. <...> Но потом нас запихивают в кроватку, и мы всю жизнь переходим из одной коробки в другую — манежи, спальни, квадратные дома. Пока не умрём и не окажемся в другой коробке

Хавьер Сеносиан

<p>Фото: <a href="http://www.arquitecturaorganica.com/" target="_blank">Javier Senosiain</a></p>

Кажется, никто бы не отказался погостить в подобных жилищах!

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