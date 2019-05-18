Посмотрите, как могли бы выглядеть 7 чудес света сегодня

Компания Budget Direct решила поделиться со многими возможностью посетить утерянные исторические памятники, пусть и лишь на фото.
С помощью 3D-рендеринга целая команда специалистов, в число которых входили архитектурные дизайнеры, воссоздала прежний облик чудес света.
После долгой и кропотливой работы проект был завершён, и результаты превзошли все ожидания.
Раньше чудесам света придавали невероятное значение, и отличное знание всех семи из списка требовалось от каждого уважающего себя человека.
Поэтому энтузиасты хотели напомнить о том, какими величественными были эти архитектурные сооружения и насколько гениальными строителями были древние.
Было много попыток изменить список чудес или включить в него новые удивительные сооружения, но они не увенчались успехом.
Сейчас все чудеса света, к сожалению, разрушены из-за землетрясений и войн. Единственным чудом, дошедшим до наших дней, стала пирамида Хеопса.
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