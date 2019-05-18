Посмотрите, как могли бы выглядеть 7 чудес света сегодня

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Посмотрите, как могли бы выглядеть 7 чудес света сегодня

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Фото © Budget Direct

Бег времени неумолим, и, к сожалению, нам уже никогда не дано познакомиться со многими удивительными вещами, оставившими свой след в истории, но безвозвратно утраченными. Однако благодаря современным технологиям у людей появился шанс хоть одним глазком взглянуть на знаменитые чудеса света, пишет Bored Panda.

Компания Budget Direct решила поделиться со многими возможностью посетить утерянные исторические памятники, пусть и лишь на фото.

<p>Колосс Родосский. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

С помощью 3D-рендеринга целая команда специалистов, в число которых входили архитектурные дизайнеры, воссоздала прежний облик чудес света.

<p>Пирамида Хеопса. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

После долгой и кропотливой работы проект был завершён, и результаты превзошли все ожидания.

<p>Висячие сады Семирамиды. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

Раньше чудесам света придавали невероятное значение, и отличное знание всех семи из списка требовалось от каждого уважающего себя человека.

<p>Александрийский маяк. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

Поэтому энтузиасты хотели напомнить о том, какими величественными были эти архитектурные сооружения и насколько гениальными строителями были древние.

<p>Мавзолей в Галикарнасе. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

Было много попыток изменить список чудес или включить в него новые удивительные сооружения, но они не увенчались успехом.

<p>Статуя Зевса в Олимпии. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

Сейчас все чудеса света, к сожалению, разрушены из-за землетрясений и войн. Единственным чудом, дошедшим до наших дней, стала пирамида Хеопса.

<p>Храм Артемиды в Эфесе. Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html" target="_blank">Budget Direct</a></p>

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