В Дании построили аттракцион посреди леса, и он только для самых смелых: 10 фото

На датском острове Зеландия в тематическом лесопарке, расположенном в часе езды от Копенгагена, открылся новый аттракцион для туристов и любителей природы, сообщает Insider.

Башня высотой 45 метров построена в форме песочных часов и располагается прямо посреди леса.

Преодолев подъём длиной 650 метров, посетители парка оказываются над верхушками деревьев.

С высоты птичьего полёта можно увидеть одни из самых красивых пейзажей Дании и испытать настоящее единение с природой.

Уникальная конструкция башни даёт возможность рассмотреть лес на разной высоте в процессе подъёма: у неё нет стен, только тонкие перила.

Постройка кажется невесомой и буквально сливается с окружающим пейзажем, при этом вмещая до 10 тыс. человек одновременно.

Верхняя платформа башни находится на высоте 135 метров над уровнем моря — это самая высокая точка ​​Зеландии.

Строительными материалами для башни послужили кортеновская сталь и поваленные деревья, найденные в том же лесу.

Задумка архитекторов заключалась в том, чтобы сделать природу ближе и доступнее для людей, не навредив ей.

Деревья не только окружают постройку со всех сторон, но и располагаются в её центре.

Ещё до своего открытия весной 2019 года башня принесла авторам проекта несколько наград.

Множество туристов, посещающих Копенгаген, теперь выделяют время на то, чтобы своими глазами увидеть это уникальное сооружение.