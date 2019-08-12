В невысокий дом поместили 13 этажей, и только единицы смогут увидеть их на фото

Хоть снаружи здание выглядит как обычный двухэтажный дом, внутри там 13 этажей! А самое главное — их все можно увидеть сразу... Стен там всё равно нет.

В японском городе Осака появился необычный дом. Впрочем, понять, что он необычный, можно только внутри. Снаружи он больше похож на железную коробку

Зато внутри здания вы сможете увидеть 13 этажей! Причём одновременно

Между платформами разница составляет всего 70 см. При этом каждая зона соединяется со следующей маленькими лестницами

Дом создан компанией Tato Architects специально для семьи из трёх человек, которые хотели всегда быть рядом, находясь в доме. Миссия выполнена!

Во всём доме нет стен, даже в ванной! Из неё вы можете наблюдать, что происходит на кухне (или из кухни смотреть, что там в ванной)

Каждая платформа сделана из стальных балок и гофрированных металлических панелей. Некоторые уровни прикреплены к крыше

Вместе с великолепным интерьером дом представляет собой отличный пример архитектурной и дизайнерской мысли

Пара купила дом из фильма ужасов и поняла, что кошмары там ещё не закончились