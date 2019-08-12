В невысокий дом поместили 13 этажей, и только единицы смогут увидеть их на фото

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Фото © ShinkenchikuSha

Хоть снаружи здание выглядит как обычный двухэтажный дом, внутри там 13 этажей! А самое главное — их все можно увидеть сразу... Стен там всё равно нет.

В японском городе Осака появился необычный дом. Впрочем, понять, что он необычный, можно только внутри. Снаружи он больше похож на железную коробку

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Зато внутри здания вы сможете увидеть 13 этажей! Причём одновременно

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Между платформами разница составляет всего 70 см. При этом каждая зона соединяется со следующей маленькими лестницами

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Дом создан компанией Tato Architects специально для семьи из трёх человек, которые хотели всегда быть рядом, находясь в доме. Миссия выполнена!

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Во всём доме нет стен, даже в ванной! Из неё вы можете наблюдать, что происходит на кухне (или из кухни смотреть, что там в ванной)

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Каждая платформа сделана из стальных балок и гофрированных металлических панелей. Некоторые уровни прикреплены к крыше

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Вместе с великолепным интерьером дом представляет собой отличный пример архитектурной и дизайнерской мысли

<p>Фото © ShinkenchikuSha</p>

Пара купила дом из фильма ужасов и поняла, что кошмары там ещё не закончились

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