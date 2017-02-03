"Мою девушку хотели изнасиловать, и уже полгода она не даёт мне коснуться её"

Один из пользователей соцсетей поделился с читателями своей грустной историей о том, что случилось с его любимой. От отчаяния парень решил обратиться за советом к своим подписчикам. В итоге на просьбу откликнулись десятки тысяч пользователей, а локальная история стала предметом бурного обсуждения в соцсетях. Продолжать терпеть и ждать или оставить девушку? Как лучше поступить молодому человеку. Не всё тут так однозначно, если рассуждать с позиции "как будет лучше для неё", особенно, если ты — студент-медик, который учится на психолога.