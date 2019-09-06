Астероид, способный разрушить город, пролетит рядом с Землёй в ближайшие часы

Астероид 2019 GT3 при столкновении может создать кратер шириной около 5 километров.

NASA сообщило, что астероид пролетит рядом с Землёй вечером 6 сентября. Небесное тело шириной в 370 метров обладает энергией 50-мегатонной ядерной бомбы. Поэтому если 2019 GT3 столкнётся с нашей планетой, то может уничтожить небольшой город.

Сейчас 2019 GT3 летит со скоростью около 50 тысяч километров в час. В 18:21 по московскому времени расстояние между Землёй и астероидом будет минимальное — примерно в 7,5 миллиона километров от центра планеты.

И хотя малое расстояние от Земли делает его "потенциально опасным астероидом", вероятность столкновения крайне мала. Можно со спокойной душой готовиться к выходным.

К Земле 14 сентября приблизятся два астероида