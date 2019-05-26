Город и звёзды. Что и как понаблюдать в небе этим летом

Если нет телескопа, это ещё не значит, что любительская астрономия недоступна. Многое, даже очень многое можно увидеть в обычный бинокль или подзорную трубу. Да даже невооружённым глазом, если знать, куда смотреть.

Давайте захватим за город что есть под рукой из оптики — если вечер будет тёплым, а небо — ясным, такой случай упускать нельзя. Увидеть планеты, туманности, крыло Млечного Пути — разве это не прекрасно?

Бинокль

Для начинающих астрономов-любителей идеальный вариант — ничего сложного и намного дешевле телескопа. Какой нужен бинокль? Обыкновенный 7×50, что в переводе на русский — семикратное увеличение и диаметр объективов 50 миллиметров. Ребёнку можно 7×35. Также подходят 8×40, 8х56, 9х63, 15х70. Стоят они по-разному: есть за 2–3 тысячи рублей, а есть за 40.

Подзорная труба

У многих такой прибор остался ещё с советских времён — "Турист", например. Сейчас их тоже активно выпускают, немалый выбор, даже со штативом есть. Теперь их называют "зрительными". Конечно, в прибор с объективом 80 миллиметров видно будет больше, но он тяжеловат, в поход лучше взять более компактный, миллиметров 60. Увеличение специалисты советуют выбирать не больше 20-кратного, поскольку для ещё большего уже нужна тренога — в руках картинка будет дрожать. По ценам примерно как с биноклями: тысячи за полторы можно купить, а уж верхний предел уходит прямо в космос.

Камера

Потрясающие фото и даже видео Луны, например, получаются и с помощью хорошего фотоаппарата или видеокамеры с большим зумом — от 35 и выше. И ещё одно преимущество — штатив.

Телескопы

Если вы настроены совсем серьёзно, конечно, решайтесь на покупку этого замечательного изобретения. Новичкам советуют не выбирать ничего особо мощного и дорогого, потому что во всём этом трудно будет разобраться. Лучше стремиться к прибору менее габаритному и с диаметром объектива 120–200 миллиметров. Самый недорогой стоит около четырёх тысяч рублей, популярны варианты за восемь-десять тысяч. Имейте в виду, что объект очень быстро уходит из объектива из-за движения Земли, так что надо освоить монтировку, чтобы медленно поворачивать трубу вслед за "мишенью". Система автонаведения GoTo, конечно, вообще супер.

Что можно увидеть

Весьма многое: для начала лунные моря, кратер Тихо, от которого идут яркие белые полосы. Сразу после захода Солнца на фоне заката невысоко над горизонтом видно Венеру, а у неё тоже есть фазы, как и у Луны, то есть в бинокль будет виден, к примеру, серп Венеры. Астрономам-любителям при желании доступны и все остальные планеты, вплоть до Нептуна. Если тот же бинокль держать крепко, вокруг диска Юпитера заметны четыре крохотные точки — крупнейшие спутники: Ганимед, Ио, Европа и Каллисто. А рядом с Сатурном можно ухитриться заметить Титан. Ничто не мешает заглянуть и в далёкий космос. Ищем на небе созвездие Ориона и направляем объектив на его меч (извиняюсь, на поясе висит), и там рядом с одной из звёзд легко найти туманность Ориона — светящийся газ, в котором прямо сейчас рождается новая звезда. Наконец, у созвездия Андромеды стоит поискать нашу соседнюю галактику.

Что понаблюдать в ближайшее время

До 28 мая — продолжается "звездопад" Эта-Аквариды, десятки метеоров в час, смотреть в сторону созвездия Водолея

7–8 июня — пик метеорного потока Ариетиды, летят со стороны созвездия Овна

12 июня — Юпитер будет максимально близко к Земле, это называется противостоянием

17 июня — полнолуние

23 июня — хорошо виден Меркурий, искать сразу после заката прямо над горизонтом на западе

10 июля — противостояние Сатурна

16 июля — "кровавая Луна", или частичное лунное затмение

28–29 июля — метеорный поток Южные Дельта-Аквариды, до 20 метеоров в час, летят от созвездия Водолея

9 августа — Меркурий, виден на востоке перед рассветом

12–13 августа — пик "звездопада" Персеиды, до 60 метеоров в час, ищем созвездие Персея

Лайфхак

Если трудно пока ориентироваться по звёздным картам, можно скачать какое-нибудь приложение, на котором отображается текущее расположение всех небесных объектов. Очень удобно.