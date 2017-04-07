Захарова: США в очередной раз продемонстрировали бездумный подход

Удар крылатыми ракетами, выпущенными по базе Шайрат в Хомсе, говорит о демонстрации со стороны США очередного бездумного подхода, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Не удосужившись ни в чём разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создаёт угрозу международной безопасности, — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что присутствие американских военных на территории Сирии без согласия правительства республики грубо нарушает международные права.

По последним данным, жертвами удара по аэродрому Шайрат стали шесть человек.