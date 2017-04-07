Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов с США в Сирии

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Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов с США в Сирии

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Фото: ©REUTERS

Россия после удара США крылатыми ракетами по сирийскому военному аэродрому отказалась от соблюдения меморандума, который касался предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии, заключённого с США, — сказала она.

МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, США минувшей ночью нанесли удар по военной авиабазе в сирийском Хомсе. Американские власти выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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