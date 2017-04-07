СМИ: При ударе США в Сирии погибли иранские военные

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СМИ: При ударе США в Сирии погибли иранские военные

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Сообщается, что на подвергшемся атаке аэродроме находился центр с консультантами из Ирана.

Во время удара США крылатыми ракетами по аэропорту Шайрат в сирийской провинции Хомс там находилось большое количество военных консультантов из Ирана. Многие погибли. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиаактивиста Ибрагима аль-Идлиби.

По его словам, на авиабазе недавно был создан специальный центр, где находились иранские консультанты. Отмечается, что аэропорт Шайрат был основной опорной точкой сирийских сил в этом регионе, использовавшейся для ударов по ИГИЛ*. Там находились самолёты МиГ-23, МиГ-25, Су-25.

Напомним, США нанесли удар по авиабазе минувшей ночью при помощи крылатых ракет "Томагавк", выпущенных с борта кораблей, находящихся в Средиземном море. В командовании армии Сирии заявили, что инфраструктуре аэропорта нанесён большой урон, уничтожено несколько самолётов, погибло шесть военнослужащих.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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