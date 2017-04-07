Меркель и Олланд заявили, что удар США стал санкцией за применение химоружия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд сделали совместное заявление после удара США крылатыми ракетами по базе в Хомсе. Они оба отмечают, что это является санкцией за применение химического оружия.

— Президент Асад несёт единоличную ответственность за развитие событий. Повторное применение химического оружия и преступления против мирного населения требовали санкций, — убеждены Меркель и Олланд.

При этом в МИД РФ отмечают, что Дамаск не мог применить химическое оружие в Идлибе, поскольку у Сирии его просто нет. По последним данным, жертвами стали шесть человек, ещё семь пострадали.