В ГД призвали добиться международной правовой оценки агрессии США в Сирии

Депутат Виктор Заварзин заявил, что рассчитывает на трезвую оценку удара американских сил.

Удар ракет США по базе в сирийском Хомсе — акт агрессии, которому в мире должна быть дана соответствующая правовая оценка, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета ГД по обороне Виктор Заварзин.

— Это ужасно, чистейший вид агрессии. Уверен, что мы примем определённое заявление Госдумы. Самое главное — показать миру приоритет международного права, подключить все площадки в ОБСЕ, европейские структуры, которые должны свою оценку дать. Такого не может быть, мы по Ираку уже прошли этот путь дурацкий, извините за слово, когда пробирку трясли и уничтожили государство. Думаю, всё-таки возобладает трезвый ум. Конечно, это нарушение всех прав, — сказал Заварзин.

Напомним, США нанесли удар по базе в сирийском Хомсе сегодня утром. Американские силы выпустили 59 крылатых ракет с кораблей в Средиземном море. Сообщается о шести погибших.