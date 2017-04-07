В МО Британии уверены, что удар США по Сирии стал первым испытанием для Трампа

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В МО Британии уверены, что удар США по Сирии стал первым испытанием для Трампа

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Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

В Минобороны Британии считают, что удар США по аэродрому Шайрат в Хомсе стал первым испытанием для администрации Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил глава военного ведомства Майкл Фэллон.

— Мы видели первое испытание для администрации Трампа, столкнувшейся с первой химической атакой. Сейчас же это случилось в первый раз за время работы администрации Трампа, и они показали, что они хотят сделать для помощи сдерживания в будущем, — заявляет Фэллон.

В США убеждены, что именно президент Сирии Башар Асад и Дамаск ответственны за химическую атаку в Идлибе. При этом в МИД РФ отмечают, что у сирийских властей нет подобного оружия.

По последним данным, при атаке на базу в Хомсе погибло семь человек, среди них — пять военных и двое мирных жителей.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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