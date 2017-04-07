Число погибших при атаке США в Сирии возросло до семи

В результате удара США по сирийской военной базе Шайрат погибло семь человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Хомса.

Отмечается, что пятеро погибших — военные, ещё двое — мирные жители из деревни, которая расположена рядом с авиабазой, по которой наносился удар.

Напомним, ранее ряд СМИ заявил о том, что при атаке США погибли иранские военные, находившиеся на базе Шайрат.