Число погибших при атаке США в Сирии возросло до семи

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Число погибших при атаке США в Сирии возросло до семи

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В результате удара США по сирийской военной базе Шайрат погибло семь человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Хомса.

Отмечается, что пятеро погибших — военные, ещё двое — мирные жители из деревни, которая расположена рядом с авиабазой, по которой наносился удар.

Напомним, ранее ряд СМИ заявил о том, что при атаке США погибли иранские военные, находившиеся на базе Шайрат.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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