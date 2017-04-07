Лавров: Агрессия США в Сирии напоминает вторжение в Ирак

Ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат напомнил главе МИД РФ Сергею Лаврову ситуацию в Ираке в 2003 году. Об этом дипломат заявил в ходе заседания Совета глав МИД СНГ в Ташкенте.

— Это акт агрессии, абсолютно под надуманным предлогом, — сказал министр. — Напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания с некоторыми своими союзниками вторглись в Ирак.

Лавров отметил, что Москва "сделает выводы" в связи с ударом США по базе в Сирии и будет требовать правды об этих событиях.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали как минимум семь военных. По словам Лаврова, россиян среди них нет.