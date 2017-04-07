Экс-замглавы ООН: Удар США в Сирии ничем не обоснован — Трамп демонстрирует силу

Подобный ничем не оправданный акт агрессии может спровоцировать рост напряжённости во всём мире, подчеркнул Сергей Орджоникидзе.

Никаких реальных причин для атаки по базе в Хомсе у США не было, химического оружия у властей страны нет, заявил Лайфу бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Нанести удар по территории суверенного государства без каких-либо доказательств — это акт агрессии, и без решения Совбеза ООН соответствующего, без просьбы самого государства — это акт агрессии. Сам Совбез ООН занимался тем, что согласовывал резолюцию, которая поручала выяснить причины химического взрыва там. Как мы хорошо знаем, в 2013 году всё химическое оружие было уничтожено в Сирии при содействии других государств. Организация по запрещению химического оружия за это получила Нобелевскую премию мира, — сказал Орджоникидзе.

Он также полагает, что президент США Дональд Трамп таким образом решил продемонстрировать свою решительность.

— Трамп хочет показать, что он человек сильный. Смотрите, какой я решительный и сильный, могу приказать нанести удар по любой стране. Не знаю, насколько это внутриполитические соображения, но не без этого, — пояснил бывший замгенсека ООН.

По мнению Орджоникидзе, необоснованность удара приведёт к обострению ситуации во всём мире, а не только в регионе. В частности, это может спровоцировать Северную Корею, полагает Орджоникидзе.

— Это будет распространяться по всему миру, не только в Сирии, но и на Дальнем Востоке — те же северокорейцы, у них теперь есть обоснования, нанесли удар, не считаясь ни с кем, поэтому нам и надо защищаться. Надобности в таком ударе никакой не было, — заключил Сергей Орджоникидзе.