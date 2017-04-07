МИД РФ будет добиваться правды, почему США нанесли удар по базе в Хомсе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться правды об истинных причинах удара крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по авиабазе Шайрат в Хомсе.

Не знаю, когда придётся узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии. Но правду нужно требовать, и мы этим будем заниматься Сергей Лавров

В Вашингтоне утверждают, что удар по базе в Хомсе был ответом на химическую атаку в Идлибе. В свою очередь, власти провинции отмечают, что аэродром использовался правительственными войсками в рамках борьбы с боевиками ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.