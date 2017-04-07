В ГД связали удар по Сирии с победой "лобби ястребов" в США

Подобные действия Соединённых Штатов нельзя расценивать иначе как нарушение норм международного права, считает парламентарий Дмитрий Новиков.

Удар США по базе в Сирии показывает, что в американской политике вновь одерживают верх те силы, которые действовали во время президентства Барака Обамы, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Лобби ястребов, которое определяло политику США по отношению к Сирии в период президентства Барака Обамы, одержало верх и в данном случае Депутат Дмитрий Новиков об ударе США по базе в Сирии

Он также добавил, что подобные действия нельзя расценить иначе как акт агрессии и нарушение международного права. Парламентарий напомнил, что о применении химического оружия Правительством Сирии речи быть не может — его отсутствие у властей страны подтверждали структуры ООН ещё в 2013 году.