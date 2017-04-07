Захарова сочла удар США по Сирии попыткой самоутверждения

Нелогичным и бессмысленным считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удар крылатыми ракетами, нанесённый США по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Она полагает, что такое решение можно объяснить попыткой самоутверждения Вашингтона.

— Такое самоутверждение за счёт абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно. Опасно потому, что идёт вразрез с коллективной борьбой с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности, — сказала Захарова.

По её мнению, рано или поздно в Вашингтоне поймут пагубность таких шагов и необходимость "усилий всех членов международного сообщества на международно-правовой базе противодействия международному терроризму".

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.