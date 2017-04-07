Захарова сочла удар США по Сирии попыткой самоутверждения

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Захарова сочла удар США по Сирии попыткой самоутверждения

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Нелогичным и бессмысленным считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удар крылатыми ракетами, нанесённый США по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Она полагает, что такое решение можно объяснить попыткой самоутверждения Вашингтона.

— Такое самоутверждение за счёт абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно. Опасно потому, что идёт вразрез с коллективной борьбой с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности, — сказала Захарова.

По её мнению, рано или поздно в Вашингтоне поймут пагубность таких шагов и необходимость "усилий всех членов международного сообщества на международно-правовой базе противодействия международному терроризму".

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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