Джабаров: Трамп порадовал противников Асада, но подставился перед Конгрессом США

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам уверен, что решение о нанесении удара по базе в Хомсе стало грубой ошибкой.

Реакция ряда государств, поддержавших удар США по базе в Сирии, свидетельствует о том, что они рады получить от президента США Дональда Трампа поддержку в смещении президента Сирии Башара Асада — на Западе надеются на повторение ливийского и иракского сценариев, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Думаю, они счастливы, что Трамп в итоге встал на сторону огульного осуждения режима Башара Асада, непроверенную информацию использовал как повод для нанесения удара. Это грубое нарушение норм международного права. И я думаю, что господин Трамп подставился и перед собственным конгрессом, есть заявления конгрессменов и его родной партии, что он должен был получить всё-таки санкцию на использование военной силы от своего конгресса. Он нанёс удар по войскам законного правительства, — сказал Джабаров.

Сенатор уверен, что решение о нанесении удара было грубой ошибкой. При этом, по мнению Джабарова, операция наверняка планировалась заранее.

— Это повторение ливийского и иракского сценариев. Политика Буша и Обамы повторяется. Думаю, это грубая ошибка, — заключил сенатор.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, делая совместное заявление, возложили ответственность за произошедшее на базе в Хомсе на Асада. По мнению лидеров европейских государств, реакции требовало применение химического оружия, на применение которого якобы пошли власти САР. Напомним, удар крылатыми ракетами по базе в Хомсе был нанесён сегодня рано утром по сирийскому времени.