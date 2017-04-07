Путин проведёт оперативное заседание Совбеза из-за удара США по базе в Сирии

Ожидается, что в течение часа глава государства Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент работает в Москве. Он проведёт оперативное совещание с членами Совбеза. Можно уже сейчас сказать, что совещание будет проведено в связи с ракетными ударами, которые США ночью нанесли по Сирии, — отметил Песков.