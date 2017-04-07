В Кремле указали, что удар по САР идёт вразрез с предвыборными обещаниями Трампа

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В Кремле указали, что удар по САР идёт вразрез с предвыборными обещаниями Трампа

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Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ракетные удары США по сирийской авиабазе Шайрат. Представитель Кремля акцентировал своё внимание на том, что атака нанесла вред борьбе с терроризмом.

— Примечательно, что именно Трамп в ходе своей избирательной кампании декларировал борьбу с ИГИЛ* как одну из своих главных целей, акцентируясь на необходимости создания международной коалиции. Произошло с точностью до наоборот, — заявил Песков.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали как минимум семь военных. По данным российского МИД, россиян среди них нет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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