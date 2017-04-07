Слуцкий заявил, что химатака в Идлибе могла быть провокацией Запада

Химическая атака в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой, по предварительным данным, стали 84 человека, могла быть провокацией Запада. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

По его мнению, целью такой провокации могло быть начало ударов по Сирии, чтобы вернуться к линии Барака Обамы в отношении этой страны.

— Это весьма опасно. Мы помним Ирак. Под предлогом химического оружия вторглись, но не нашли. То же самое Ливия, — отметил депутат.

— В заявлениях американской стороны не упоминается "Джебхад ан-нусра"*. Мы понимаем, что Вашингтон просто хочет использовать эту террористическую организацию. Это грубейшее попрание норм международного права. Эта ситуация должна получить международную оценку. Поэтому международный комитет готовит заявление к международным парламентариям, — сказал парламентарий.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.