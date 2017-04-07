Песков: Де-факто удары США по Сирии были нанесены в интересах ИГИЛ и "Ан-Нусры"

Читайте также

Песков: Де-факто удары США по Сирии были нанесены в интересах ИГИЛ и "Ан-Нусры"

232

Фото: © Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по базе Шайрат в Сирии де-факто были нанесены в интересах террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусры"*.

Однозначным является тот факт, что мы не знаем, какие цели преследовал Вашингтон. Но удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Ан-Нусры" и других террористических организаций. В этой связи также можно выразить сожаление

Дмитрий Песков

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!