Песков: Де-факто удары США по Сирии были нанесены в интересах ИГИЛ и "Ан-Нусры"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по базе Шайрат в Сирии де-факто были нанесены в интересах террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусры"*.
Однозначным является тот факт, что мы не знаем, какие цели преследовал Вашингтон. Но удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Ан-Нусры" и других террористических организаций. В этой связи также можно выразить сожаление
Дмитрий Песков
* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.
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