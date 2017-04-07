Песков подтвердил, что США оповещали Россию об авиаударе в Сирии

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Песков подтвердил, что США оповещали Россию об авиаударе в Сирии

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Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты ставили РФ в известность о готовящемся обстреле аэродрома в Сирии крылатыми ракетами.

— Информация была предоставлена, — отметил Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что Вашингтон сообщил Москве об авиаударе всего за полчаса до его донесения.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили по меньше мере 50 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В результате атаки, по предварительным данным, погибло семь человек.

Россия категорически осудила атаку аэродрома, в то время как Турция, Великобритания, Саудовская Аравия, Япония и другие страны встали на сторону США.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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