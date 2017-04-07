Кремль призвал Совбез ООН осудить атаку США в Сирии

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Кремль призвал Совбез ООН осудить атаку США в Сирии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия призвала созвать Совбез ООН для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию вокруг атаки Соединённых Штатов на сирийскую военную базу и приостановку соглашения меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.

<p>Фото: Twitter</p>

Как отметил Песков, Кремль хочет, чтобы Совбез осудил акт агрессии США в отношении Сирии.

— Безусловно (хотим. — Прим. Ред.), — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в небе над Сирий после атаки на военную базу в провинции Хомс.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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