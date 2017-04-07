Песков: Риск столкновения США и России в Сирии существенно повысился

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Песков: Риск столкновения США и России в Сирии существенно повысился

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Фото: ©REUTERS/Максим Блинов

Ранее Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.

Последние события в Сирии, где США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому армии САР, приводят к увеличению риска столкновения России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, к чему может привести приостановка Россией меморандума о предотвращении инцидентов с США в воздушном пространстве Сирии после ракетного удара.

— На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то ещё повышении риска, — заявил он. — Риск повышен существенно.

Песков отметил, что после случившегося этот документ утратил силу. При этом он подчеркнул, что российские военные силы находятся в Сирии на легитимных основаниях — по просьбе властей этой страны.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать возможность защиты силами российских военных объектов сирийской армии. Он адресовал этот вопрос в Минобороны РФ.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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