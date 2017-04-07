Пушков: Если Трамп решится на смещение Асада, США ждут негативные последствия

Сенатор заметил, что подобные сценарии, которые ранее реализовывал Запад на Ближнем Востоке, приводили к серьёзным проблемам, в частности в Ираке и в Ливии.

Если за ударами США по базе в сирийском Хомсе последует военная интервенция с целью смещения президента Сирии Башара Асада, это отрицательно скажется не только на стране и регионе, но и на самих США, заявил Лайфу председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Это конвульсивная реакция на события в Идлибе или начало новой целенаправленной политики по военному смещению Асада? Если второе, то иракская авантюра будет продолжена в Сирии, что будет иметь негативные последствия и для региона, и для США Сенатор Алексей Пушков об ударе США по базе в Сирии Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

— Войти в ближневосточную страну — или в такую страну, как Афганистан — легко, а выйти оттуда практически невозможно, — пояснил Пушков.

Он также добавил, что удар США никак не может способствовать разрешению ситуации в Сирии, а только осложнит её.

— Вместо того чтобы начать серьёзное взаимодействие с РФ и другими державами, США ещё больше осложняют ситуацию, вносят дополнительный элемент напряжённости, — уточнил сенатор.

Алексей Пушков также добавил, что не видит ничего необычного в заявлениях лидеров европейских государств, которые возложили ответственность за ситуацию на Асада. Он напомнил, что такова обычная риторика, которой сопровождается смещение неугодных Западу лидеров. Как подчеркнул член Совета Федерации, на Западе последовательно закрывают глаза на атаки вооружённой оппозиции в Сирии, в том числе и на использование химического оружия.

— Заменить политического лидера, который их не устраивает, а потом трава не расти. Всё одно и то же — смена режима под пропагандистским прикрытием разговорами о цивилизованном решении. Пока мы видим, что никакого цивилизованного решения не даётся, — заключил сенатор.