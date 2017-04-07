В Кремле пока не планируют контактов с Трампом по атаке США в Сирии

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В Кремле пока не планируют контактов с Трампом по атаке США в Сирии

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Фото: © Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона по военным каналам заранее получила информацию о планируемом ракетном ударе по сирийской авиабазе Шайрат. Однако дальнейшие контакты с американской стороной, в том числе по факту данного инцидента, на сегодня пока под вопросом, отметил он.

— В настоящий момент не планируется, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, предстоят ли у российского руководства контакты с Вашингтоном или сирийской стороной.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками. Погибло несколько сирийских военных и мирных жителей.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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