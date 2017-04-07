В МО РФ заявили, что только 23 из 59 "Томагавков" долетели до базы в Хомсе

Только 23 из 59 крылатых ракет "Томагавк" с кораблей ВМС США долетели до авиабазы Шайрат в сирийском Хомсе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
— По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно, — заявил генерал-майор.
Конашенков также добавил, что жертвами удара США стали четверо сирийских военнослужащих, ещё двое числятся без вести пропавшими. Ещё шестеро получили ранения во время тушения пожара.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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