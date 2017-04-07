В МО РФ заявили, что только 23 из 59 "Томагавков" долетели до базы в Хомсе

Только 23 из 59 крылатых ракет "Томагавк" с кораблей ВМС США долетели до авиабазы Шайрат в сирийском Хомсе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно, — заявил генерал-майор.

Конашенков также добавил, что жертвами удара США стали четверо сирийских военнослужащих, ещё двое числятся без вести пропавшими. Ещё шестеро получили ранения во время тушения пожара.