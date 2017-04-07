При атаке США на базу в Хомсе было уничтожено 6 истребителей МиГ-23 ВВС Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе США по базе в Хомсе уничтожено шесть истребителей МиГ-23 ВВС Сирии. Кроме того, ракеты также уничтожили и радиолокационную станцию.

— В результате удара уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолётов МиГ-23, а также радиолокационная станция, — отметил генерал-майор.

Конашенков также добавил, что ни взлётная полоса, ни рулёжные дорожки не получили повреждений.