В Минобороны РФ назвали крайне низкой эффективность удара США по базе в Сирии

Министерство обороны РФ считает крайне низкой эффективность удара США крылатыми ракетами по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

— По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно, — сказал он. —Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе — крайне низкая.

По данным Минобороны, армия Сирии потеряла шесть самолётов МиГ-23. Уничтожены радиолокационная станция, склад, учебный корпус, столовая. Взлётная полоса, рулёжные дорожки и самолёты сирийских ВВС на стоянках не повреждены.