Минобороны РФ: Сирийская ПВО будет укреплена после ракетной атаки США

Система ПВО в Сирии в ближайшее время будет укреплена, чтобы прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооружённых сил, — отметил он.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали как минимум семь военных. По данным российского МИД, россиян среди них нет.