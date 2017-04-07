Минобороны РФ: Сирийская ПВО будет укреплена после ракетной атаки США

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Минобороны РФ: Сирийская ПВО будет укреплена после ракетной атаки США

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Система ПВО в Сирии в ближайшее время будет укреплена, чтобы прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооружённых сил, — отметил он.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали как минимум семь военных. По данным российского МИД, россиян среди них нет.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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