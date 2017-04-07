SANA: Жертвами удара США в Сирии стали 9 мирных жителей, в том числе дети

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SANA: Жертвами удара США в Сирии стали 9 мирных жителей, в том числе дети

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Фото: ©Reuters/Ahmed Jadallah 

По данным SANA, жертвами ракетного удара ВМС США по авиабазе Шайрат в Хомсе стали девять мирных жителей, в том числе четверо детей. Ещё семь гражданских лиц получили ранения. Сообщается о множественных разрушениях жилых зданий и объектов инфраструктуры.

Кроме того, в результате атаки погибло 10 сирийских военнослужащих. Число раненых уточняется.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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