SANA: Жертвами удара США в Сирии стали 9 мирных жителей, в том числе дети

По данным SANA, жертвами ракетного удара ВМС США по авиабазе Шайрат в Хомсе стали девять мирных жителей, в том числе четверо детей. Ещё семь гражданских лиц получили ранения. Сообщается о множественных разрушениях жилых зданий и объектов инфраструктуры.

Кроме того, в результате атаки погибло 10 сирийских военнослужащих. Число раненых уточняется.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.