Столтенберг назвал власти Сирии ответственными за удар США по базе в Хомсе

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Столтенберг назвал власти Сирии ответственными за удар США по базе в Хомсе

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По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, за удар крылатыми ракетами "Томагавк" с кораблей ВМС США по базе в Хомсе ответственны только власти Сирии.

— Сирийский режим несёт полную ответственность за это развитие. НАТО регулярно осуждало использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений, — утверждает генсек Североатлантического альянса.

Сегодня поздно ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. По данным SANA, жертвами стали девять мирных жителей, в том числе четверо детей.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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