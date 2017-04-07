Столтенберг назвал власти Сирии ответственными за удар США по базе в Хомсе

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, за удар крылатыми ракетами "Томагавк" с кораблей ВМС США по базе в Хомсе ответственны только власти Сирии.

— Сирийский режим несёт полную ответственность за это развитие. НАТО регулярно осуждало использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений, — утверждает генсек Североатлантического альянса.

First look at the HAS damaged by the #US Tomahawk missile strike on the Shayrat Airbase, Homs #Syria today pic.twitter.com/7CkiqWaBuL — lafaw Kurdi (@LafawB) 7 апреля 2017 г.

Сегодня поздно ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. По данным SANA, жертвами стали девять мирных жителей, в том числе четверо детей.