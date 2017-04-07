Французский журналист назвал плачевной реакцию Олланда на удары США в Сирии

Заявления об использовании химического оружия вызывают сомнения: отсутствие такого оружия у правительства Сирии ранее было установлено, отмечает Дмитрий де Кошко.

Заявление президента Франции о том, что удар США по базе в Сирии стал ответом на применение властями САР химического оружия, плачевно, заявил в беседе с Лайфом французский журналист Дмитрий де Кошко. Он заметил, что обвинения в использовании химического оружия вызывают сомнения.

— Олланд равняется, к сожалению, на самые худшие тенденции США. Как минимум надо было высказаться за то, что не было никакого исследования, которое просили в Совбезе ООН. Плачевная реакция. Посмотрим, какое будет влияние на выборы у американского нападения на Сирию, — сказал журналист.

Напомним, Олланд, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, полагает, что ответственность за развитие событий в Сирии, где США нанесли удар по базе в Хомсе, лежит на президенте САР Башаре Асаде.