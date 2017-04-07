Украина поддержала ракетный удар США по базе в Хомсе

МИД Украины поддерживает удар крылатыми ракетами США по авиабазе в Хомсе.

— Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлении режима, в частности, против мирного населения, — отмечается в заявлении украинского дипведомства.

Напомним, Олланд, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, полагает, что ответственность за развитие событий в Сирии, где США нанесли удар по базе в Хомсе, лежит на президенте САР Башаре Асаде.