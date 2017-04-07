Украина поддержала ракетный удар США по базе в Хомсе

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Украина поддержала ракетный удар США по базе в Хомсе

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Фото: © РИА Новости

МИД Украины поддерживает удар крылатыми ракетами США по авиабазе в Хомсе.

— Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлении режима, в частности, против мирного населения, — отмечается в заявлении украинского дипведомства.

Напомним, Олланд, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, полагает, что ответственность за развитие событий в Сирии, где США нанесли удар по базе в Хомсе, лежит на президенте САР Башаре Асаде.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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