Украина поддержала ракетный удар США по базе в Хомсе

МИД Украины поддерживает удар крылатыми ракетами США по авиабазе в Хомсе.
— Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлении режима, в частности, против мирного населения, — отмечается в заявлении украинского дипведомства.
Напомним, Олланд, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, полагает, что ответственность за развитие событий в Сирии, где США нанесли удар по базе в Хомсе, лежит на президенте САР Башаре Асаде.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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