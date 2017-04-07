Косачёв: Удар США не укладывается даже в вольно трактуемые рамки логики и права

Подобное решение Вашингтона, как подчеркнул сенатор, способствовало также активизации террористов, действующих на территории Сирии.

Удар по базе в сирийском Хомсе, нанесённый США, не имеет под собой никаких оснований, заявил Лайфу председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Произошедшее сегодня ночью не укладывается ни в какие, даже самые вольно трактуемые рамки международного права и человеческой логики Сенатор Константин Косачёв об ударе США по базе в Хомсе Фото: ©РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации

— Американцы, не имея на то никаких оснований — их национальные интересы не были затронуты, их граждане не погибли в результате трагедии в Идлибе, — нанесли удары по вооружённым силам суверенного государства. Это присвоение себе права определять, в какой степени другие государства выполняют решения ООН, и определять, насколько их действия заслуживают наказания или какой-то реакции. За этим точно не стоит стремление урегулировать ситуацию в Сирии, за этим однозначная линия на то, чтобы всеми правдами и неправдами утверждать в мире гегемонию США, их право вершить правосудие, их право определить, кто хорош, кто плох, — отметил сенатор.

Глава Комитета по международным делам подчеркнул, что действия США также способствовали активизации террористов на территории Сирии. Как указал Косачёв, произошедшее также серьёзно ударило по перспективам дальнейшего взаимодействия России и США в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии.

— Куда ни кинь — сплошной негатив, минусы, деструктивная позиция со стороны США, которая не может не вызвать сожаления, — заключил сенатор.