Путин и Совбез отметили неизбежные негативные последствия удара США в Хомсе

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Путин и Совбез отметили неизбежные негативные последствия удара США в Хомсе

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства Владимир Путин и члены Совбеза РФ отметили неизбежные негативные последствия удара США по авиабазе в сирийском Хомсе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом, — заявил представитель Кремля.

Напомним, с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Жертвами удара стали более десяти человек. Кроме того, уничтожены шесть истребителей ВВС Сирии и радиолокационная вышка.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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