Путин и Совбез отметили неизбежные негативные последствия удара США в Хомсе

Глава государства Владимир Путин и члены Совбеза РФ отметили неизбежные негативные последствия удара США по авиабазе в сирийском Хомсе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом, — заявил представитель Кремля.

Напомним, с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Жертвами удара стали более десяти человек. Кроме того, уничтожены шесть истребителей ВВС Сирии и радиолокационная вышка.