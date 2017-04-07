Путин обсудил с членами Совбеза продолжение операции ВКС России в Сирии

Глава государства на совещании с военными констатировал неизбежные негативные последствия американской агрессии в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о кратких итогах заседания Совета безопасности России, собранного в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе.

Среди тем, которые обсуждались на совещании, был вопрос о продолжении операции ВКС России в Сирии в рамках борьбы с терроризмом. Однако о конкретных выводах, к которым пришли члены Совбеза, Песков не сообщил.

— На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом, — отметил представитель Кремля. — Обсуждались различные вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержанию антитеррористической операции Вооружённых сил Сирии.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.