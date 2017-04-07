Совбез РФ классифицировал удар США по Сирии как агрессию

Выражена обеспокоенность по поводу неизбежных последствий для борьбы с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин и члены Совета безопасности России классифицировали удар Соединённых Штатов крылатыми ракетами по сирийской военной базе как агрессию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что этот удар противоречит международному праву.

— Действия Вашингтона ещё раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву, — сказал Песков. — Была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом.

Песков также отметил, что члены Совбеза выразили сожаление по поводу того, что нанесён ущерб двусторонним отношениям США и России.

Напомним, минувшей ночью США ударили 59 ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. По последним данным, погибли более десяти человек — как военные, так и мирные жители, в том числе дети.